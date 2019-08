Banco de Moçambique reduz Taxa MIMO em 50 pontos base para 12,75%

A taxa de juro de referência em Moçambique, Taxa MIMO, foi reduzida em 50 pontos base para 12,75%, segundo a decisão tomada quarta-feira em Maputo pela Comissão de Política Monetária do Banco de Moçambique.

Aquela comissão decidiu ainda reduzir também em 50 pontos base as taxas da facilidade permanente de depósitos e da facilidade permanente de cedência para 9,75% e 15,75%, respectivamente e manter os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 14,00% e 36,00%, respectivamente.

A decisão de reduzir a Taxa MIMO foi justificada com a melhoria contínua das perspectivas de inflação para o médio prazo, “que consolidam a estabilidade deste indicador em níveis de um dígito.”

“A nossa avaliação dos riscos associados a essa previsão tornou-se mais favorável com o recente Acordo de Paz e consequente início do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, embora persistam persistem incertezas que justificam a postura conservadora da política monetária”, pode ler-se no comunicado.

A Comissão de Política Monetária afirmou que as reservas internacionais continuam em níveis confortáveis, capazes de assegurar cerca de seis meses de importações, excluindo os grandes projectos, tendo aumentado desde Junho cerca de 111 milhões de dólares para 3244 milhões de dólares.

A dívida pública contraída com recurso a Bilhetes do Tesouro, Obrigações do Tesouro e adiantamentos do Banco de Moçambique aumentou para 134 478 milhões de meticais desde Junho, reflectindo a emissão de Obrigações do Tesouro em 3787 milhões de meticais. (Macauhub)