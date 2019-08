Reservas cambiais de Macau superam 20 mil milhões de dólares em Julho

As reservas cambiais de Macau atingiram 167,0 mil milhões de patacas (20,71 mil milhões de dólares) no final de Julho de 2019, informou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

A AMCM informou ainda que aquele montante representa um acréscimo de 0,3% relativamente aos dados rectificados de Junho, de 166,4 mil milhões de patacas (20,68 mil milhões de dólares).

As reservas cambiais do território representavam no final de Julho cerca de 10 vezes a circulação monetária ou 80,4% do agregado monetário M2 denominado em patacas no final de Junho.

A AMCM informou também que a pataca subiu de valor face às moedas dos principais parceiros comerciais de Macau, com acréscimos na taxa de câmbio efectiva, ponderada pelas suas quotas de comércio. (Macauhub)