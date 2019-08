260 mil famílias de Moçambique vão ter acesso a energia eléctrica

O governo vai lançar um concurso público destinado à aquisição de material eléctrico e serviços para fazer com que 260 mil famílias passem a ter acesso a energia eléctrica em diversos locais do país, disse o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique.

Max Tonela, ao usar da palavra quinta-feira na sessão de abertura do 5.º Conselho Coordenador do ministério, que decorre no distrito de Chibuto, província meridional de Gaza, disse que distritos das províncias meridional de Maputo, central de Manica e nortenhas de Nampula e Niassa serão abrangidos por este projecto.

Dados do Ministério dos Recursos Minerais e Energia mostram que, usando fontes renováveis de energia, foram electrificados 86 povoados e construídas as centrais hídricas de pequena dimensão em Rotanda, Mouha, Sembezia e Chiurairue, na província de Manica, e estão em construção Majawa e Berue, na província central da Zambézia e Luaice em Niassa.

Os mesmos dados indicam que de momento apenas 32% da população de Moçambique tem acesso a energia eléctrica, tendo em 2018 sido lançado o programa “Energia para Todos”, que pretende garantir o acesso de todos moçambicanos à energia no prazo de 10 anos. (Macauhub)