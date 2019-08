KPMG Angola contratada para assessorar concurso público para quarto operador de telecomunicações

A KPMG Angola foi contratada foi contratada para elaborar um estudo sobre o mercado das Tecnologias de Informação e Comunicações em Angola, tendo como base o Livro Branco das Comunicações Electrónicas, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

O comunicado, que divulga o cronograma de acções para o concurso de atribuição da quarta operadora de comunicações, informa ainda que a KPMG Angola prestará consultoria especializada na apreciação e revisão de todas as peças de suporte do concurso, bem como na apreciação das candidaturas, na avaliação das propostas e na preparação do processo de concessão.

A KPMG prestará igualmente apoio na realização de acções de apresentação para a divulgação internacional do concurso, a fim de captar o interesse de grandes operadores mundiais de telecomunicações.

A nota acrescenta ter sido já formalizada a constituição da Comissão de Avaliação, devendo o anúncio de abertura do concurso será oportunamente divulgado.

“A tramitação do procedimento do concurso decorrerá na plataforma denominada Sistema Nacional de Contratação Pública Electrónica, para que melhor se assegure a transparência, a eficiência e a eficácia do concurso”, pode ler-se.

O Despacho Presidencial 61/19, de 30 de Abril, determinou a abertura de um novo concurso para a atribuição do quarto Título Global Unificado para Prestação de Serviço Público de Comunicações Electrónicas, na modalidade de concurso limitado por prévia qualificação.

A coordenação de todo o processo foi entregue a um grupo de trabalho interministerial, constituído pelos ministros das Finanças, das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e da Economia e Planeamento, recorda o comunicado. (Macauhub)