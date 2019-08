Companhia aérea Binter Cabo Verde altera nome para Transportes Interilhas de Cabo Verde

A companhia aérea Binter Cabo Verde, que efectua voos entre as ilhas de Cabo Verde, mudou o seu nome para Transportes Interilhas de Cabo Verde, conforme publicação no Boletim Oficial.

A Binter Cabo Verde, constituída em 2014, é uma companhia de direito cabo-verdiano, que tem como único accionista a empresa Apoyo Y Logistica Industrial Canarias, Limitada.

A companhia detinha até à semana passada o monopólio da ligações aéreas entre ilhas, depois do abandono desse negócio por parte da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), em Agosto de 2017.

A TACV, que mudou de nome para Cabo Verde Airlines na sequência do processo de privatização, retomou na semana passada os voos domésticos entre ilhas ao abrigo de uma parceria com as portuguesas Lease-Fly e Newtour, garantindo assim a ligação à plataforma internacional na ilha do Sal.

A transportadora aérea cabo-verdiana opera grande parte dos voos internacionais a partir da ilha do Sal, passando agora a ter ligações às ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo, com recurso a aviões ATR 42-300. (Macauhub)