Cabo Verde Airlines reforça ligações aos EUA com voo para Dulles International

A Cabo Verde Airlines vai reforçar as ligações aéreas aos Estados Unidos da América com voos entre a ilha do Sal e o aeroporto Dulles International, informou a companhia em comunicado divulgado na Praia.

O voo terá três frequências semanais, com partidas da ilha do Sal aos domingos, quartas e sextas-feiras e regresso dos Estados Unidos às segundas, quintas-feiras e sábados, informou ainda a companhia, que recordou ser aquele aeroporto o segundo destino nos EUA, depois de Boston.

O comunicado da Cabo Verde Airlines salienta que a partir da plataforma do Sal os passageiros podem seguir para destinos como Fortaleza, Recife e Salvador, no Brasil, bem como para Luanda, Angola e Dacar, Senegal.

Este mês, a companhia anunciou ir aumentar a frequência dos voos da capital Praia para Lisboa, Portugal, a partir de 30 de Agosto, na sequência da aquisição de um novo avião, um Boeing 737-300, a fim de dar resposta ao aumento da procura

Todos os voos terão ligação à ilha do Sal, onde se localiza a plataforma internacional da Cabo Verde Airlines, aí fazendo ligação com outros destinos operados pela companhia.

No início do mês a Cabo Verde Airlines anunciou o início dos voos para Luanda, Angola e Porto Alegre, Brasil, em Dezembro, destinos com duas frequências semanais.

A administração da companhia disse na altura que a nova rota entre Porto Alegre e a ilha do Sal procura reforçar a ligação entre Cabo Verde e o Brasil, como parte da presença da companhia no mercado sul-americano e parte integrante da estratégia da empresa em fazer daquela ilha a plataforma do Atlântico.

O governo de Cabo Verde vendeu em Março de 2019 uma participação de 51% da companhia aérea nacional Transportes Aéreos de Cabo Verde à Lofleidir Cabo Verde, uma empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação. (Macauhub)