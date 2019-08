China Road and Bridge Corporation faz reparações de emergência na principal estrada de Moçambique

A China Road and Bridge Corporation (CRBC) foi a empresa contratada para efectuar reparações de emergência num troço de 35 quilómetros da Estrada Nacional Nº Um (EN1), entre Pambara e Mangungumete, na província de Inhambane, sul de Moçambique, com um custo estimado em 5,9 milhões de dólares, anunciou a imprensa moçambicana.

As obras vão ser financiadas pelo grupo petroquímico sul-africano Sasol, uma vez que a EN1, que liga o norte ao sul do país, é uma estrada vital para as operações da central de processamento de gás natural do grupo.

Ovídio Rodolfo, director-geral da Sasol em Moçambique, referiu, a propósito, que “garantir a reparação deste troço da EN1 é um imperativo de segurança para os nossos colaboradores, partes interessadas e para as comunidades onde operamos”.

As obras adjudicadas à CRBC consistirão na reparação da superfície da estrada, que está em condições muito precárias, sendo que aquele troço é utilizado para o transporte de condensados produzidos pela Sasol e, igualmente, para o transporte de pessoas e mercadorias.

A Sasol assinou um memorando de entendimento com a Administração Nacional de Estradas (ANE), em Junho de 2018, segundo o qual os trabalhos de reparação de emergência da EN1 serão executados ao abrigo de um contrato entre a Sasol, como financiador, a China Road and Bridge Corporation (CRBC), como empreiteiro, e a ANE, como responsável pelo contrato. (Macauhub)