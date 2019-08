Companhia aérea de Angola recebe aviões Dash 8 Q400 a partir de Janeiro de 2020

A companhia aérea de Angola TAAG vai receber entre Janeiro e Fevereiro de 2020 seis aviões do modelo Dash 8 Q400, actualmente construídos pela empresa Havilland Canada, disse o presidente da comissão executiva.

Rui Carreira, citado pelo Jornal de Angola, disse ainda que os novos aparelhos, de 72 lugares com um custo unitário entre 34 milhões e 38 milhões de dólares, fazem parte da estratégia de renovação da frota da companhia de bandeira e vão servir as ligações entre as diferentes províncias e a região.

O anúncio desta compra havia sido feito durante a 53ª conferência do Salão Internacional de Aviação de Paris, que decorreu de 21 a 27 de Junho na capital de França.

O presidente da comissão executiva da TAAG salientou que o custo de aquisição dos novos aparelhos pode ser amortizado entre cinco a seis anos, “já que permitem ganhos operacionais significativos, sobretudo pelo baixo consumo de combustível, que é um terço menor do que o dos Boeing 737, actualmente a operar essas rotas.”

A compra de novos aviões para a companhia aérea de bandeira de Angola havia sido cancelada por decisão do Presidente João Lourenço anunciada em Abril passado, que exigiu um “estudo mais aprofundado” do plano de recuperação da transportadora

Um despacho presidencial de 9 de Abril mencionava especificamente as autorizações dadas em Janeiro para a celebração de contratos com as empresas Boeing, dos Estados Unidos e Bombardier, do Canadá, (anterior fabricante dos Dash 8 Q400) para a compra de 15 novos aparelhos até 2022. (Macauhub)