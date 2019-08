Procura chinesa aumenta exportação de carne de frango e de porco do Brasil

O aumento da procura de carne de frango e de porco por parte da China indica que os produtores brasileiros irão ter um ano de 2019 com um aumento significativo das exportações, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Números quarta-feira apresentados pela ABPA revelam um aumento da produção no sector, com os primeiros sete meses do ano em curso a apresentarem um aumento das exportações, depois de um 2018 marcado por desafios e dificuldades para os produtores brasileiros de aves e suínos.

Francisco Turra, presidente da ABPA, disse que as exportações para a Ásia, muito particularmente para a China, estão a ser encaradas “com entusiasmo”, uma vez que este país é responsável pela importação de 28,2% da carne de porco brasileira e 13% da de frango.

Os primeiros sete meses do ano registaram um aumento homólogo de 5,8% na exportação de frangos, tendo a venda de 2,34 milhões de toneladas proporcionado uma receita de 4,0 mil milhões de dólares, mais 10,8% do que no período homólogo de 2018.

A exportação de carne de porco alcançou 414,4 mil toneladas de Janeiro a Setembro, montante que representa um aumento de 19,6% em termos homólogos.

O aumento registado nas exportações foi, segundo a ABPA, directamente influenciado pelas quebras nas varas de porcos chineses – cerca de 30% em relação ao último ano em função da peste suína africana – facto que proporcionou um aumento de 31% nas vendas do Brasil para a Ásia. (Macauhub)