São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial debatem exploração conjunta de petróleo

São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial assinaram um acordo para a exploração conjunta de petróleo numa zona marítima de sobreposição entre os dois países, anunciou quarta-feira em São Tomé o Presidente são-tomense.

Evaristo Carvalho efectuava um balanço de uma visita oficial à Guiné Equatorial a convite do seu homólogo, Teodoro Obiang Nguema, com quem discutiu e acordou sobre alguns conteúdos do acordo-quadro de cooperação, económica, científica e cultural entre os dois países.

“Assinámos alguns acordos e protocolos, principalmente no domínio de exploração conjunta de recursos marítimos, algo que pode vir a trazer benefícios para a nossa situação económica e financeira”, disse o Chefe de Estado são-tomense.

Tendo declarado que “o governo da Guiné Equatorial está disponível para iniciar de imediato” o acordo sobre a exploração petrolífera conjunta, Evaristo Carvalho adiantou que tudo ficará a depender da “vontade e da dinâmica” do governo do arquipélago.

São Tomé e Príncipe assinou com a Nigéria, em 2001, um tratado de exploração conjunto de petróleo numa zona de sobreposição marítima entre ambos os países, em que a parte nigeriana tem direito a 60% de receitas sendo os restantes 40% para o Estado são-tomense. (Macauhub)