Portugal compra cinco aviões de transporte militar à Empresa Brasileira de Aeronáutica

Portugal comprou cinco aviões de transporte multi-missão KC-390, apoio e serviços e simulador de voo à Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), tendo o respectivo contrato sido quinta-feira assinado em Évora, nas instalações da empresa.

A compra, com um custo de 917 milhões de euros, enquadra-se no processo de modernização da capacidade da Força Aérea Portuguesa para apoiar as operações das Forças Armadas de Portugal e aumentar a prontidão em missões de interesse público, estando as entregas programadas para começar em 2023.

A aeronave cumpre os requisitos da Força Aérea Portuguesa sendo capaz de realizar diversas missões civis, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento e combate a incêndios florestais e acrescenta capacidades superiores de transporte e lançamento de carga e tropas e reabastecimento em voo.

Portugal é o principal parceiro internacional do Programa KC-390 e a sua participação no desenvolvimento e na produção da aeronave é reconhecida como tendo tido um impacto económico positivo na criação de postos de trabalho, novos investimentos, aumento de exportações e avanços tecnológicos.

O KC-390 recebeu o Certificado de Tipo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do Brasil em 2018 e está em plena produção em série, estando a entrada ao serviço prevista para o terceiro trimestre de 2019 com a Força Aérea Brasileira (FAB) e mais entregas esperadas no decorrer do ano. (Macauhub)