55ª Feira Internacional de Maputo, Moçambique, abre com a presença de 20 países

A Feira Internacional de Maputo, a maior feira comercial de Moçambique, inicia hoje a sua 55ª edição em Ricatla, distrito de Marracuene, província meridional de Maputo, com a participação de 20 países, além do território de Macau.

A entidade organizadora, a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (Aipex), prevê que mais de 87 mil pessoas visitem o certame até ao encerramento no dia 1 de Setembro, mais do dobro das 40 mil que se deslocaram àquele localidade para visitar a edição de 2018 do certame.

O jornal Domingo escreveu que em termos de países está confirmada a presença de Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, França, Brasil, Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul, Índia, Turquia, China, Bielorrússia, África do Sul, Botsuana, Maurícias, Egipto, Argentina e a Grã-Bretanha, que se inscreveu à última hora, bem como o território de Macau.

Destes, Portugal e Alemanha ocupam a maior área de exposição, seguidos pela África do Sul, Indonésia e Tailândia, ainda segundo o jornal moçambicano.

A edição de 2019 da Feira Internacional de Maputo, a 55ª, decorre subordinada ao lema “Moçambique e o mundo: Alargando o mercado, promovendo investimento e potenciando parcerias.” (Macauhub)