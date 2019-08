Economia de Macau entra em recessão técnica com contracção de 2,5% reais no 1º semestre de 2019

Macau entrou em recessão técnica ao ter registado dois trimestres consecutivos de contracção da sua economia, conforme evidenciado pela evolução do Produto Interno Bruto, com quedas de 1,8% no segundo trimestre e de 3,2% no primeiro, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Os mesmos serviços salientaram, no entanto, o facto de a quebra verificada na evolução do Produto Interno Bruto no segundo trimestre ter sido inferior à do primeiro.

A contracção verificada no segundo trimestre ficou a dever-se, fundamentalmente, “à queda anual da formação bruta de capital fixo ou investimento, devido à redução do número de obras.”

A procura externa continuou a abrandar, com um decréscimo de 0,8% nas exportações de serviços do jogo, as exportações de bens caíram 24,4%e a procura interna diminuiu 6,1% em termos anuais, arrastada pela descida acentuada de 25,0% na formação bruta de capital fixo, devido sobretudo à queda anual de 30,1% no investimento em construção, embora o investimento em equipamento tenha crescido 9,1%.

A despesa de consumo privado e a despesa de consumo final do governo registaram subidas respectivas de 2,2% e 5,7%, compensando parte da queda verificada na desaceleração económica.

O deflactor implícito do Produto Interno Bruto (PIB), que mede a variação global de preços, registou um crescimento anual de 2,4% no segundo trimestre do ano.

No trimestre em análise o investimento do sector público em construção contraiu-se 51,6% em termos anuais, em virtude da base de comparação relativamente elevada aquando do enorme investimento lançado pelo Governo, no período homólogo do ano anterior, na Zona de Administração de Macau na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

A economia de Macau registou uma contracção homóloga de 2,5% em termos reais no primeiro semestre de 2019, com uma quebra de 28,8% na formação bruta de capital fixo ou investimento e de 12,5% nas exportações de bens, informaram ainda os Serviços de Estatística e Censos. (Macauhub)