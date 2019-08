Ho Iat Seng é o novo Chefe do Executivo eleito de Macau

Ho Iat Seng, antigo presidente da Assembleia Legislativa, foi domingo eleito Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), ao ter recebido 392 votos válidos, ou seja 98% do total de 400 membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo.

Após o apuramento e a confirmação dos resultados pela Assembleia de Apuramento Geral, a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, Song Man Lei, anunciou que o candidato Ho Iat Seng tinha obtido 392 votos, mais de metade do número total dos votos dos membros da Comissão Eleitoral, ficando assim indigitado como o Chefe do Executivo do V Governo da RAEM.

Ao discursar após o acto eleitoral, Ho Iat Seng agradeceu aos membros da Comissão Eleitoral pela confiança depositada e pelo apoio prestado, agradeceu também à população de Macau e à todos os sectores que estiveram atentos à eleição e partilharam opiniões e sugestões, bem como, aos profissionais da comunicação social, à sede da candidatura e à sua família.

As disposições da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e da Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo estipulam que após o reconhecimento do resultado da eleição pelo Tribunal da Última Instância e a sua subsequente publicação em Boletim Oficial, o Chefe do Executivo irá submeter o competente relatório ao Governo Popular Central, propondo a nomeação do novo Chefe do Executivo.

Ho Iat Seng irá assim ser o terceiro Chefe do Executivo de Macau, depois de Edmund Ho Hau Wah e de Chui Sai On, que asseguraram dois mandatos de cinco anos cada um. (Macauhub)