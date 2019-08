Ceiba Intercontinental substitui euroAtlantic na companhia aérea de São Tomé e Príncipe

A companhia aérea Ceiba Intercontinental, da Guiné Equatorial, é a nova parceira da STP Airways, em substituição da portuguesa euroAtlantic, disse o ministro das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente de São Tomé e Príncipe.

Osvaldo Abreu disse ainda à agência noticiosa Lusa ter o governo de São Tomé e Príncipe assinado um memorando com a Ceiba Intercontinental nesse sentido, sendo que a mudança está prevista para ter lugar em Outubro próxino.

O ministro explicou que o memorando assinado em Malabo, capital da Guiné Equatorial, pelo presidente da STP Airways, António Aguiar, prevê que a Ceiba Intercontinental “vai colocar aviões ao serviço da companhia aérea nacional, que serão operados pela White Airways”, companhia aérea portuguesa que já é a operadora dos voos da Ceiba Intercontinental, uma vez que esta está na “lista negra” da União Europeia e não pode voar para a Europa.

“O acordo ainda está a ser negociado, mas há já um comprometimento das partes, que a Ceiba Intercontinental passa a ser a próxima parceira da STP Airways, a transportadora de bandeira de São Tomé e Príncipe, após a retirada da euroAtlantic”, afirmou Osvaldo Abreu.

O ministro adiantou que após a saída da Euroatlantic, prevista para finais de Outubro, a Ceiba Intercontinental passa a assegurar ligações regionais e internacionais para Portugal e outros países europeus, operados pela White Airways.

Osvaldo de Abreu disse ainda estar a decorrer uma auditoria para avaliar a companhia aérea do país, que tem entre os seus principais accionistas a euroAtlantic, “sendo que a posição desta companhia pode vir a ser adquirida pelo Estado são-tomense.”

A STP Airways foi constituída por escritura pública a 23 de Junho de 2008, tendo como accionistas a euroAtlantic Airways, com 37%, o Estado de São Tomé e Príncipe, com 35%, o Banco Equador, com 14% e a Golfo Internacional Air Sevice, com 14%. (Macauhub)