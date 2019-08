Concessões mineiras em Angola atraem mais de 60 interessados para apresentação em Luanda

A primeira apresentação do concurso público para a concessão de direitos mineiros em Angola, a ter lugar hoje, terça-feira, em Luanda, recebeu mais de 60 manifestações de interesse, nomeadamente do Brasil e da África do Sul, informou o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos.

Uma fonte do ministério adiantou que, além das inscrições para a reunião de Luanda, foram já recebidas outras para os encontros do Dubai, Pequim e Londres, sendo que hoje em Luanda estarão presentes na sua maior parte interessados angolanos ou estrangeiros residentes na capital.

As apresentações técnicas dos primeiros concursos para atribuição de direitos de prospecção e exploração de diamantes, ferro e fosfatos vão ter lugar entre 27 de Agosto e 20 de Setembro, nas cidades de Luanda (Angola), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Pequim (China) e Londres (Reino Unido).

O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos informou recentemente que vão ser levadas a concurso público internacional cinco concessões mineiras, sendo duas de diamantes nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, uma de minério de ferro na do Cuanza Norte e duas de fosfatos, em Cabinda e Zaire.

A intenção do ministério é lançar o concurso “entre 30 de Setembro e 2 de Outubro”, a que se seguirá um período de 25 a 120 dias para recepção, análise e selecção das propostas e posterior outorga dos direitos, prevendo-se que o processo deverá ficar concluído ainda em 2019. (Macauhub)