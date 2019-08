Nova administração do Instituto Geológico de Angola pretende atrair investidores estrangeiros

A melhoria da informação geológica do país para atrair investidores estrangeiros é uma das prioridades do novo Conselho de Administração do Instituto Geológico de Angola (IGEO), empossado segunda-feira, em Luanda, disse o novo presidente da instituição.

Canga Xiaquivuila disse ainda constar também das prioridades a revitalização da empresa Hidromina no sul do país, para que proceda à prospecção de aquíferos a fim de mitigar os efeitos da seca naquela região de Angola.

A aposta na formação dos quadros, para responder aos desafios actuais do sector, é outro dos desafios do IGEO, que deverá recorrer a três novos laboratórios, em Luanda, Saurimo e Huíla para a realização de análises químicas.

“Vamos também trabalhar na execução dos memorandos de entendimento com a Alemanha, para prospecção das águas subterrâneas no sul, e a avaliação dos recursos mineiros, com a Rússia para validação da informação geológica, bem como da cooperação com o Japão para avaliação dos recursos mineiros”, referiu.

O Instituto Geológico de Angola é um organismo público que tem por funções fundamentais a execução e coordenação da cartografia geológica e do estudo dos recursos minerais do país, tendo em conta o carácter e a política mineira estabelecida pelo governo. (Macauhub)