Consórcio BP e Kosmos anuncia pesquisas sísmicas em 3D no bloco 13 de São Tomé e Príncipe

O consórcio constituído pelas empresas britânica BP Exploration Operating e norte-americana Kosmos Energy inicia no final de Novembro próximo a pesquisa sísmica em três dimensões no bloco 13 do mar de São Tomé e Príncipe, segundo anúncio oficial.

A data do início da pesquisa sísmica foi tornada pública pelo representante do consórcio, Daniel Shirmbor, durante a apresentação terça-feira em São Tomé do estudo de impacto ambiental, saúde e segurança, num projecto sísmico avaliado em pouco mais de 20 milhões de dólares.

O anúncio da data para as pesquisas sísmicas no bloco 13 surge cinco dias depois do consórcio BP e Kosmos ter disponibilizado 4,5 milhões de dólares para a compra um grupo de geradores para mitigar a crise energética no arquipélago, no âmbito do compromisso social das operações na zona marítima são-tomense.

Válidos por 28 anos, sendo os primeiros oito destinados à pesquisa e restantes 20 ao desenvolvimento e produção, os contratos conferem ao grupo BP o estatuto da operadora dos blocos 10 e 13, ficando o Estado são-tomense com uma participação de 15% em cada um deles.

Além da zona económica exclusiva de exploração, São Tomé e Príncipe dispõe de uma outra de exploração conjunta com a Nigéria, na base de um tratado que confere 60% de receitas para o Estado nigeriano e 40% para o arquipélago, estando em curso conversações para uma terceira zona de partilha com a Guiné-Equatorial. (Macauhub)