Banco de Moçambique pune gestor bancário com inibição de exercer cargos de gestão na banca

O presidente da comissão executiva do Banco Comercial e de Investimentos, Paulo Santos, foi punido com a inibição de exercer cargos sociais e funções de gestão em instituições de crédito e sociedades financeiras por três anos, anunciou quarta-feira o Banco de Moçambique.

O gestor bancário foi ainda punido com uma multa de 200 mil meticais (3240 dólares) e a publicação, pelo Banco de Moçambique, da punição definitiva, às custas do condenado.

O banco central moçambicano informou ter o arguido agido em conflito de interesses aquando da sua participação no processo de apreciação e decisão da proposta de aquisição da Interbancos pela Sociedade Interbancária de Moçambique (SIMO), defendendo, também, os interesses da SIMO, na qualidade de administrador e da Interbancos na qualidade de presidente do Conselho de Administração.

Paulo Alexandre Duarte de Sousa é quadro do grupo estatal Caixa Geral de Depósitos, o maior banco do sistema financeiro português, desempenhando desde 2013 até ao momento da sanção as funções de presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimentos. (Macauhub)