Número de turistas em Cabo Verde aumenta 7,8% no primeiro semestre

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde receberam 413,59 mil hóspedes no primeiro semestre de 2019, número que representa um aumento homólogo de 7,8%, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago.

Os mais de 400 mil hóspedes registados de Janeiro a Junho deram origem a 2,54 milhões de dormidas, que compara com 2,44 milhões no período homólogo de 2018, proporcionando um aumento de 4,9%.

O INE, ao divulgar a movimentação de hóspedes relativa ao segundo trimestre do ano, informou que neste período de três meses os estabelecimentos hoteleiros receberam cerca de 179 mil hóspedes, que deram origem a 1,13 milhões de dormidas, ou seja mais 7,0% e mais 5,3% em termos homólogos, respectivamente.

Os hotéis continuaram a ser os estabelecimentos mais procurados no segundo trimestre, representando 87,9% do total das entradas, a que se seguem as pensões com cerca de 4,1%, as residenciais com 3,4% e os aldeamentos turísticos com 2,6%.

A Ilha do Sal continuou a ser a mais procurada, com 42,5% do total das entradas, seguido da ilha da Boavista, com 31,9% e Santiago com 12,6%.

O principal mercado emissor de turistas continuou a ser o Reino Unido, com 26,6% do total das entradas, seguindo-se Portugal, França, Alemanha, Bélgica + Holanda, responsáveis por 12,1%, 11,0%, 10,9% e 8,4% desse total, respectivamente. (Macauhub)