Angola inicia divulgação de concurso público para novas concessões petrolíferas

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) inicia hoje, terça-feira, em Luanda, a divulgação do concurso público internacional de blocos petrolíferos nas bacias marítimas das províncias de Benguela e Namibe para o período 2019/2025.

Em disputa estarão um bloco na bacia de Benguela e nove blocos na bacia do Namibe, sendo que a divulgação pretende promover o potencial petrolífero dos blocos a licitar, apresentar o novo quadro jurídico-legal, bem como todas as actividades inerentes ao processo de licitação.

Depois de Luanda, o concurso público será apresentado em Houston, Estados Unidos, a 10 de Setembro, a que se segue Londres, Reino Unido, a 17 e por último o Dubai, Emirados Árabes Unidos a 23 de Setembro.

O presidente do Conselho de Administração da ANPG, Paulino Jerónimo, disse recentemente, em Luanda, que esta acção constitui um momento importante para Angola e para o seu sector petrolífero, atendendo a que a última vez que se realizou um concurso público internacional de concessões petrolíferas foi em 2011.

Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África ao sul do Sahara, com cerca de 1,5 milhões de barris de petróleo/dia, depois da Nigéria com 1,7 milhões de barris.

O país, que já chegou a produzir 1,8 milhões de barris/dia, viu a sua produção cair, por falta de investimentos nos segmentos da prospecção, pesquisa, desenvolvimento e exploração de novas áreas. (Macauhub)