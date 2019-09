Edição especial do “Macau 2019 – Livro do Ano” está à venda

A edição especial em línguas chinesa, portuguesa e inglesa da edição do “Macau 2019 – Livro do Ano”, em CD-ROM, está à venda a partir de hoje, 3 de Setembro, informou o Gabinete de Comunicação Social.

O anuário “Macau 2019 – Livro do Ano” regista de forma sistemática o desenvolvimento político-económico e sócio-cultural do território, disponibilizando, ao longo das suas páginas, dados e informação variada para todos quantos desejam estudar e compreender melhor Macau.

A edição especial do “Macau 2019 – Livro do Ano” inclui um CD-ROM e um selo “Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”, para expressar o apoio do Gabinete de Comunicação Social ao desenvolvimento das indústrias culturais e criativas de Macau.

Com 270 fotografias, 570 páginas (versão chinesa), 705 páginas (versão portuguesa) e 691 páginas (versão inglesa), o “Macau 2019 – Livro do Ano” está dividido em quatro secções – prioridades da acção governativa, cronologia dos acontecimentos mais relevantes, apresentação geral do território e apêndices com informação útil e dados estatísticos.

A edição especial do “Macau 2019 – Livro do Ano” pode ser adquirida ao preço de 60 patacas por exemplar nas principais livrarias de Macau, no Centro de Informações ao Público, na Loja de Filatelia da Estação Central dos Correios, ou nas estações da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. (Macauhub)