Grupo Toyota abre centro de formação de mecânicos em Angola

O grupo Toyota vai inaugurar em Outubro próximo em Angola um centro de formação para mecânicos angolanos, anunciou segunda-feira em Luanda o embaixador do Japão, Hironori Sawada, à saída de uma audiência concedida pelo Presidente João Lourenço.

Hideki Yanase, vice-presidente do grupo Toyota Tsusho Corp, disse sexta-feira em Tóquio ter sido estimado em 200 milhões de dólares o financiamento necessário para montar uma linha de montagem de viaturas Toyota em Angola

O embaixador disse ter a audiência com o Presidente angolano servido para abordar “aspectos de interesse comum”, numa altura em que os dois países trabalham no aprofundamento da cooperação.

Este encontro teve lugar um dia após o regresso de João Lourenço a Angola, depois de ter participado na 7ª Conferência Internacional de Tóquio Sobre o Desenvolvimento de África (TICAD7), realizada de 28 a 30 de Agosto, em Yokohama, nos arredores de Tóquio.

O Chefe de Estado angolano foi convidado pelas autoridades japonesas para regressar ao Japão, no primeiro trimestre de 2020, para uma visita oficial, segundo a agência noticiosa Angop.

O Japão tornou-se na última década num parceiro estratégico de Angola, através do financiamento de projectos em sectores-chave da economia, como sejam a recuperação e expansão do porto do Namibe, a recuperação de três fábricas têxteis e a colocação de cabos em fibra óptica. (Macauhub)