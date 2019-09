Japão aumenta ajuda alimentar a São Tomé e Príncipe

O governo de Japão decidiu aumentar a ajuda alimentar, por doação em arroz, a São Tomé e Príncipe, de dois milhões para três milhões de dólares anuais, escreveu a agência noticiosa STP-Press citando fonte oficial.

À margem do conferência TICAD 7, que decorreu em Yokohama, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus encontrou-se com o seu homólogo japonês Shinzo Abe, com quem abordou o estado de cooperação entre os dois países.

O primeiro-ministro nipónico garantiu ao chefe do governo são-tomense que o Japão irá continuar a ajudar São Tomé e Príncipe, no que refere ao financiamento das eleições, “uma vez que o mais recente acto eleitoral provou a maturidade do país no que respeita à estabilidade política e ao fortalecimento da democracia.”

Antes de regressar a São Tomé, Jorge Bom Jesus efectuou uma escala em Lisboa, onde manteve um encontro de trabalho com dirigentes das diferentes associações da comunidade são-tomense radicada em Portugal. (Macauhub)