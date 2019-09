Angola elabora projecto para levar turistas em trânsito a conhecer o país

O projecto turístico “Stopover”, que visa permitir que o turista em trânsito por aeroportos de Angola possa conhecer outras zonas do país, foi terça-feira apresentado em Luanda numa conjugação de esforços entre o Instituto de Fomento Turístico (Infotur) e a transportadora aérea TAAG de Angola, noticiou a imprensa local.

O projecto tem duas modalidades, uma das quais gratuita, consistindo esta na possibilidade de na mesma viagem ter dois destinos pelo preço de um, tendo direito a alguns dias na cidade de ligação ao seu destino final.

A modalidade paga permite nas paragens em trânsito superiores a 24 horas conhecer regiões e locais turísticos, mas pagando uma taxa menor ao incluir mais voos na sua rota de viagem, segunda a agência noticiosa Angop.

A entrada em vigor deste projecto está prevista para 2020, tendo responsáveis do Instituto de Fomento Turístico (Infotur) e da TAAG reunido-se terça-feira com operadores privados do sector turístico e entidades públicas, cujo objecto social incide sobre a actividade turística, para dar a conhecer a iniciativa.

O director do Infotur, Simão Pedro, disse que o projecto “Stopover” pretende aumentar a receita turística e o número de passageiros em pelo menos 5,0%, além do consumo de bens e de outros serviços turísticos.

Simão Pedro disse ainda que os destinos turísticos internos eleitos para este projecto, sem prejuízo de um outro da preferência do operador turístico, são as províncias de Luanda, Benguela, Huíla, Namibe, Malanje, Zaire e Cuando Cubango.

Em relação aos países emissores, isto é, cujos turistas passam mais por Angola para turismo ou em trânsito e com quem se pode contar para o “Stopover”, o director do Infotur apontou a África do Sul, Argélia, Egipto, China, Brasil, EUA, França e Reino Unido.

O director comercial da TAAG, Carlos Von Hafe, disse que a companhia vai lançar uma campanha de fomento do turismo internacional e adiantou que nela está incluída o projecto “Stopover.” (Macauhub)