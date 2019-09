Blocos levados a concurso em Angola contêm cerca de 7000 milhões de barris de petróleo

Os dez blocos nas bacias marítimas de Benguela e do Namibe, em Angola, a serem colocados em concurso público internacional pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), a concessionária nacional, contêm um número de barris de petróleo estimado em sete mil milhões, segundo dados divulgados terça-feira em Luanda.

Os estudos feitos até ao momento pela ANGP nas bacias do bloco 10, em Benguela, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 41, 42 e 43, no Namibe, confirmam a existência do sistema petrolífero funcional, que confirma camadas que podem ter propriedades para gerar hidrocarbonetos e características para acumular e armazenar petróleo.

Os dados foram avançados terça-feira à margem da abertura do programa de apresentações que vai abranger as cidades de Houston, Londres e Dubai, tendo a ANPG assegurado estarem criadas as condições para a exploração de petróleo nos referidos blocos pelas empresas do sector.

O anúncio do concurso está previsto para o dia 2 de Outubro, enquanto que a apresentação de propostas pelos interessados será até o dia 11 de Novembro.

A adjudicação das concessões vai decorrer no dia 17 de Janeiro de 2020 e a negociação está prevista para o dia 27 de Março, para no dia 30 de Abril serem assinados os contratos.

Os blocos 30, 44 e 45 localizados na bacia marítima da província do Namibe foram concedidos à petrolífera Esso, antes de entrar em vigor a estratégia de licitação, em Fevereiro deste ano, uma vez que já estavam a ser negociados, segundo Paulino Jerónimo.

“Neste caso não se trata de uma estratégia de licitação, mas sim de atribuição de concessões, que permitiu uma negociação directa sem que se passasse por um concurso público”, disse. (Macauhub)