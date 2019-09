Moçambique disponibiliza plataforma electrónica para investidores

Os investidores moçambicanos e estrangeiros poderão, em breve, contar com uma plataforma digital que irá ajudá-los a obter informação sobre oportunidades de investimentos e exportações existentes em Moçambique, cuja primeira versão foi apresentada na recém-concluída 55.ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), noticiou a imprensa moçambicana.

Mário Gomes, coordenador nacional do programa PIGA (Parceria para o investimento e crescimento de África ou Partnership for Investment and Growth of Africa) em Moçambique, disse à agência noticiosa AIM que através da plataforma digital o investidor potencial não precisa deslocar-se a Moçambique para ” identificar, analisar e tomar decisões sobre as principais potencialidades de investimento.”

O coordenador nacional do programa PIGA adiantou que o portal pretende igualmente beneficiar o empresário moçambicano que pretenda exportar os seus produtos.

“Através dele [portal] o empresário poderá informar-se sobre os procedimentos alfandegários, bem como obter informação sobre programas em vigor, caso do AGOA (Lei de Oportunidade e Crescimento Africano ou African Growth and Opportunity Act), e dar início ao processo de exportação”, disse.

Mário Gomes disse ainda que o portal estará disponível em três línguas, português, inglês e mandarim, numa primeira fase, havendo planos para adicionar novos idiomas, tais como francês, árabe, japonês, italiano e turco, de modo a poder-se chegar a mais interessados.

A 55.ª edição da Feira Internacional de Maputo decorreu de 26 de Agosto a 1 de Setembro nas instalações de Ricatla, distrito de Marracuene, província meridional de Maputo, com a participação de 20 países, além do território de Macau, numa organização da Agência para a Promoção de Investimento e Exportação (Apiex). (Macauhub)