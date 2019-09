Construção de linha de transporte de energia Caia-Nacala, Moçambique, inicia-se ainda este ano

A construção da linha de transporte de energia eléctrica de Caia, Sofala, no centro de Moçambique, até Nacala-a-Velha, em Nampula, inicia-se ainda este semestre, para dar resposta à necessidade de melhoria da qualidade do serviço no norte do país, disse o ministro dos Recursos Minerais e Energia.

Max Tonela, citado pelo matutino Notícias, de Maputo, disse que a linha de transporte a ser construída será de 400 quilovolts, capacidade superior à da actual infra-estrutura que alimenta a região, o que permite garantir fiabilidade e segurança no abastecimento de energia eléctrica.

A actual linha de transporte centro-norte que sai de Tete para Nampula é de 220 quilovolts, estando a operar no limite da capacidade de carga, o que afecta a qualidade da energia eléctrica nas três províncias abrangidas.

A linha Caia-Nacala terá cerca de 600 quilómetros de extensão, mas, segundo soube o jornal junto da estatal Electricidade de Moçambique, há apenas fundos para a primeira fase, que vai até Alto Molócuè, na Zambézia, centro do país.

A construção da linha até à Zambézia, numa extensão de cerca de 370 quilómetros, conta com uma dotação financeira de 200 milhões de dólares atribuída, há anos, pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento. (Macauhub)