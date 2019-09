Angola poderá começar a abastecer a África do Sul de petróleo e gás natural

A África do Sul pretende adquirir petróleo e gás natural extraído em Angola, segundo a intenção manifestada pelo ministro sul-africano dos Recursos Minerais e Energia, Gwede Mathashe, ao secretário de estado angolano para Geologia e Minas, Jânio Corrêa Victor, quinta-feira em Perth, Austrália, à margem da conferência “Africa down under.”

O ministro sul-africano dos Recursos Minerais e Energia afirmou que uma missão deslocar-se-á a Luanda para encontros com o ministro angolano dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Azevedo, a fim de que o seu país possa começar a receber petróleo e gás extraído em Angola, segundo a agência noticiosa Angop.

A abertura da conferência “Africa Down Under”, que decorre de 4 a 6 de Setembro corrente, foi marcada pelo discurso de Bill Repard, membro da organização, que ressaltou a importância da intervenção da Austrália no desenvolvimento do sector mineiro em África.

A delegação de Angola à conferência espera despertar o interesse das empresas australianas, de entre as quais os dois grandes grupos mineiros BHP Billiton e Rio Tinto, bem como uma série empresas mineiras de menor dimensão, para as oportunidades existentes no país, disse o secretário de Estado da Geologia e Minas.

Além do secretário de Estado para Geologia e Minas, integram a delegação membros da administração e técnicos da Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama) e da Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam). (Macauhub)