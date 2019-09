Cidade de São Paulo, Brasil, recebe primeiro comboio de um lote de oito produzidos na China

O primeiro comboio de um conjunto de oito adquiridos pelo Governo do Estado de São Paulo para circular na linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) desembarcou quinta-feira no porto de Santos, depois de ter embarcado rumo ao Brasil em 20 de Junho passado, informou a empresa.

Os comboios denominados TUE CRRC Qingdao Sifang – Série 2500 estão a ser produzidos na China pelo consórcio formado pela empresa chinesa CRRC Qingdao Sifang e pela filial brasileira da empresa espanhola Temoinsa, que venceu o concurso público internacional lançado pelo Governo do Estado em Março de 2016 com a assinatura do contrato em Agosto de 2017.

Os comboios eléctricos têm oito carruagens cada um, totalizando 170 metros de comprimento, dispõem de passagem livre em toda a sua extensão, câmaras no exterior e interior e foram construídos de forma a facilitar a entrada e saída de pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiências.

As principais diferenças destes comboios relativamente aos que circulam na rede de metropolitano da capital paulista são a existência de prateleiras localizadas por cima dos assentos para colocar malas de pequenas dimensões e locais específicos para colocar bagagem de viagem, atendendo a que a linha 13-Jade liga a cidade de São Paulo ao aeroporto internacional de Guarulhos.

O concurso público internacional contou com a apresentação de três propostas – consórcio Temoinsa-Sifang, Hyundai Rotem Co. e Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) do Brasil Ltda – tendo a primeira vencido com um valor de 316,7 milhões de reais. (Macauhub)