Corporação Financeira Internacional reforça linha de crédito para apoiar empresas de Angola

A Corporação Financeira Internacional, do grupo Banco Mundial, reforçou em 50 milhões de dólares a linha de crédito constituída em Julho de 2014 com o Banco de Negócios Internacional (BNI) de Angola, enquadrada no Programa Global de Financiamento, informou quarta-feira em Luanda a instituição bancária angolana.

O BNI informou em comunicado que o reforço desta linha de crédito, além de aumentar a credibilidade do banco junto daquela instituição financeira internacional, irá também permitir aumentar o apoio ao sector empresarial no país.

O presidente do Conselho de Administração do BNI, Mário Palhares, disse que este aumento do montante da linha de crédito representa o reforço das relações entre as duas instituições e o aumento da capacidade do banco para apoiar, de forma mais sustentada, o desenvolvimento da actividade empresarial em Angola.

O acordo denominado “Global Trade Finance Program”, assinado naquela data com um montante de 25 milhões de dólares, destina-se a aumentar os negócios de produção, comércio e distribuição em Angola e contribuir para a diversificação da economia angolana.

A Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês) faz parte do grupo Banco Mundial, sendo a maior instituição de desenvolvimento global direccionada para o apoio ao sector privado nos países em desenvolvimento. (Macauhub)