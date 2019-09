AliExpress abre primeiro ponto de venda temporário no Brasil, em Curitiba

A empresa de comércio electrónico AliExpress, do grupo chinês Alibaba, inaugurou o seu primeiro ponto de venda físico sexta-feira em Curitiba, capital do estado brasileiro do Paraná, noticiou o jornal Folha de São Paulo.

A chegada da AliExpress ao Brasil é o resultado de uma parceria com a Ebanx, empresa de pagamentos, sendo o ponto de venda inaugurado uma operação comercial temporária.

“É um projecto-piloto, de 30 dias, que vai servir para que consumidores se sintam mais seguros para comprar produtos da China pela Internet, disse André Boaventura, sócio da Ebanx ao jornal paulista.

André Boaventura disse ainda que a colocação de um ponto de venda nesse local vai ajudar a mudar a percepção dos consumidores brasileiros de que os produtos chineses não têm grande quanlidade.

O ponto de venda da AliExpress será uma espécie de vitrina com produtos digitais, se bem que estejam expostos alguns produtos físicos, tendo o consumidor oportunidade de analisar os artigos num écrã interactivo, finalizando a aquisição através do seu telefone móvel.

A capital do Paraná foi a cidade escolhida por ser aquela onde se encontra a sede da Ebanx, empresa que processa os pagamentos da AliExpress e de 150 marcas chinesas de comércio electrónico, bem como do Spotify e do Airbnb. (Macauhub)