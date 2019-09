Qatar Airways inicia voos para Angola em 2020

O voo inaugural da Qatar Airways para Luanda terá lugar dia 29 de Março de 2020, anunciou domingo em Doha, o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo d’Abreu.

O ministro adiantou que a ligação será efectuada com um avião 727 “Dreamliner” da Boeing e aproveitou a oportunidade para para desmentir rumores sobre a venda de acções da companhia TAAG à Qatar Airways.

A companhia aérea de bandeira angolana TAAG encontra-se num processo de reestruturação e modernização para permitir a criação de condições para a privatização, prevista para 2021.

O ministro, citado pela agência noticiosa Angop, reconheceu que a privatização é um passo importante para a companhia, mas precisou ser necessário identificar os parceiros antes que essa venda possa ter lugar.

Ricardo d’Abreu, que fez parte da comitiva da visita do Presidente João Lourenço ao Qatar, mencionou, entre os acordos assinados, o memorando de entendimento entre a Empresa de Gestão de Portos do Qatar (Mwani) e o Instituto Marítimo Portuário de Angola (IMPA)” para cooperação entre as entidades portuárias dos dois países e a respectiva gestão dos sistemas portuários.

A deslocação culminou com a assinatura, em Doha, de seis acordos de entendimento comum que “marcam uma nova etapa de cooperação económica em diversos sectores” entre dois países produtores de petróleo e gás natural. (Macauhub)