Angola encaixa 16 milhões de dólares com a venda de cinco unidades industriais

O Estado angolano obteve um encaixe de 5,4 mil milhões de kwanzas (16 milhões de dólares) com a venda de cinco unidades industriais da Zona Económica Especial Luanda/Bengo, segundo informação oficial divulgada segunda-feira em Luanda.

O montante da venda divulgado pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) significa que o mesmo ficou 64 milhões de dólares abaixo dos 80 milhões inicialmente previstos.

As unidades industriais, quatro das quais estavam sem funcionar há 10 anos, foram vendidas no âmbito do processo de privatização de activos do Estado, que chegou a investir naquelas unidades 30 milhões de dólares.

As empresas vendidas são a Carton, Indugidet, Juntex, Univitro e Coberlen, tendo o IGAPE efectuado a entrega segunda-feira das chaves aos novos proprietários, após assinatura dos contratos de aquisição.

A cerimónia foi orientada pelo presidente do conselho de administração do IGAPE, Valter Barros, e testemunhada pelo presidente da Zona Económica Especial, Henriques da Silva, representantes da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e investidores.

A Carton, unidade para embalagens de caixas, foi adquirida pela empresa Angolissar, a Indugidet, fábrica de produtos de higiene e detergentes, foi comprada pela empresa Azoria e a Juntex, produtora de argamassa para assentamento e revestimento de paredes, foi vendida à empresa Ecoindustry.

A Univitro, a única em funcionamento do total das cinco, foi alienada à empresa Zeepack, que comprou igualmente a Coberlen, unidade de produção de cobertores.

Para a segunda fase deste processo de privatizações estão previstas outras 25 unidades industriais da Zona Económica Especial Luanda/Bengo, de um total de 52 unidades instaladas.

A ZEE Luanda/Bengo é um espaço dotado de benefícios fiscais e vantagens competitivas, uma propriedade do Estado com 21 reservas, sendo sete industriais, seis agrícolas e oito para actividade de exploração mineira. (Macauhub)