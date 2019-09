Embaixador do Brasil anuncia novos projectos de cooperação com São Tomé e Príncipe

O Brasil vai em breve assinar dois novos projectos de cooperação com São Tomé e Príncipe, anunciou segunda-feira o embaixador acreditado no arquipélago, durante a cerimónia comemorativa do 197º aniversário da independência do país.

O embaixador Vilmar Rogeiro Júnior disse que os dois novos projectos serão um de cooperação entre as Procuradorias-Gerais da República dos dois países e um outro relativo à formação de jovens são-tomenses numa perspectiva de obtenção do primeiro posto de trabalho, segundo a agência noticiosa STP-Press.

O diplomata brasileiro adiantou estar “em análise” pelo governo um projecto afecto às Finanças, visando “a formação de técnicos na área tributária” bem com um protocolo de cooperação no âmbito da justiça e de cariz judiciário visando o “combate ao tráfego de estupefacientes e de acesso à justiça.”

A ministra são-tomense dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Elsa Pinto, congratulou-se com as relações da amizade e cooperação com o Brasil, tendo manifestado interesse na continuidade e no reforço dessas relações, citando a área empresarial como uma prioridade a ser explorada entre ambos os países.

Tendo declarado que “com o Brasil a relação é muito mais do que os projectos de cooperação técnica”, Elsa Pinto sustentou que “é a concertação diplomática no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e nos organismos internacionais em que somos aliados para questões de natureza estratégica.” (Macauhub)