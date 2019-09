Chefe do Executivo eleito de Macau recebe decreto de nomeação

O Chefe do Executivo eleito de Macau recebeu hoje em Pequim do Conselho de Estado o decreto de nomeação como Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), informou o Gabinete de Comunicação Social.

Ho Iat Seng disse momentos antes de partir terça-feira rumo à capital da China que os dirigentes do país conhecem bem a situação de Macau e vão estar atentos à futura acção governativa, nomeadamente aos trabalhos a serem executados e aos assuntos considerados prioritários, em prol da manutenção da confiança dos cidadãos no novo Governo da RAEM.

Ho Ho Iat Seng indicou que, na reunião plenária do Conselho do Estado convocada para o dia 4 de Setembro, o primeiro-ministro, Li Keqiang, já havia mencionado que envida todos os esforços para apoiar a implementação em Macau do princípio “Um país, dois sistemas” e “Macau governado pelas suas gentes” com alto grau de autonomia.

Relativamente aos trabalhos que irá desenvolver após a tomada de posse, Ho Iat Seng afirmou que a habitação será o assunto principal e prioritário do novo governo, designadamente a aceleração da construção de fracções habitacionais na Zona A dos Novos Aterros, da reabertura de concurso de candidatura às habitações públicas e da transmissão de informação aos cidadãos sobre o tempo de espera para atribuição de fracção, uma vez que são as questões que deixam os residentes mais ansiosos.

Sobre os transportes, o Chefe do Executivo eleito disse precisar ainda de fazer um estudo abrangente, na sequência do lançamento do plano director, no âmbito do planeamento urbanístico.

O Chefe do Executivo eleito reiterou também que o novo governo vai avançar com a reforma da administração pública, dizendo que, após confirmação dos nomes dos secretários, irá analisar e decidir com eles quem vai ocupar os lugares de directores de serviços. (Macauhub)