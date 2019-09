Savannah Resources obtém duas concessões mineiras em Moçambique

O grupo Savannah Resources obteve do governo de Moçambique duas novas concessões mineiras para o projecto de areias pesadas de Mutamba, informou o grupo mineiro em comunicado ao mercado divulgado terça-feira.

O comunicado publicado na página electrónica do grupo afirma que o projecto de Mutamba “é um dos depósitos de areias pesadas por explorar mais importantes do mundo” e acrescenta que as novas concessões abrangem uma área de 280 quilómetros quadrados.

Estas duas concessões, que foram atribuídas às empresas Mutamba Mineral Sands e Matilda Minerals, contêm reservas estimadas em 4400 milhões de toneladas, com uma percentagem de 3,9% dos minerais a extrair.

David Archer, presidente executivo do grupo Savannah Resources, afirma no comunicado que estas duas novas concessões, mesmo que atribuídas condicionalmente, representam um marco importante tanto para o projecto como para o grupo e coloca a nossa parceria com o grupo Rio Tinto numa base muito sólida.”

A empresa Mutamba Mineral Sands é uma parceria entre os dois grupos Savannah Resources e Rio Tinto e a empresa Matilda Minerals é uma subsidiária controlada a 100% do primeiro. (Macauhub)