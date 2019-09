Macau é exemplo bem-sucedido da aplicação do princípio “Um país, dois sistemas”

O Presidente da China louvou Macau por ter conseguido aplicar com sucesso o princípio “Um país, dois sistemas”, ao receber em audiência no Grande Palácio do Povo o Chefe do Executivo do V Governo de Macau, Ho Iat Peng.

Xi Jinping disse ainda que Macau é um exemplo bem-sucedido daquele princípio, “com a qualidade de vida da população a registar melhorias e a sociedade no seu todo a manter-se estável e harmoniosa.”

O Presidente chinês disse ainda que o anterior e o actual Chefe do Executivo de Macau, Ho Hau Wah e Chui Sai On, conseguiram unir a sociedade e atingir um nível de crescimento económico elevado.

Ho Iat Peng recebeu quarta-feira em Pequim das mãos do primeiro-ministro Li Keqiang o decreto do Conselho de Estado nomeando-o Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Li Keqiang disse que desde que a administração de Macau regressou à China o território assistiu a um rápido desenvolvimento económico e social e o nível de vida dos residentes tem vindo sempre a aumentar e a melhorar. (Macauhub)