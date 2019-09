Economia de Moçambique cresce 2,3% no 2º trimestre de 2019

O Produto Interno Bruto de Moçambique registou um crescimento de 2,3% no segundo trimestre de 2019, quando comparado com o período homólogo de 2018, informou o Instituto Nacional de Estatística.

O aumento do valor do PIB ficou a dever-se em primeiro lugar ao sector terciário que cresceu 3,5%, com maior destaque para os ramos de transportes, armazenagem, actividades auxiliares dos transportes, informação e comunicações.

O sector secundário surge em segundo lugar com um crescimento de 2,1%, destacando-se as contribuições da indústria transformadora com 3,7%, seguida da construção civil com cerca de 3,0%.

O sector primário registou uma quebra de 0,6%, sendo que para tal contribuíram os ramos da agricultura, pecuária, caça, silvicultura, exploração florestal e actividades relacionadas, com menos 0,05% e indústria extractiva e mineira, com menos 3,5%.

A agricultura, pecuária, caça, silvicultura, exploração florestal, actividades relacionadas e pesca representaram no período em análise 24,7% do Produto Interno Bruto, a que se seguiu o comércio e serviços de reparação com 9,0%, seguido da indústria transformadora, com um peso de 7,5%.

A extracção mineira representou 6,5% do PIB e a administração pública, educação, aluguer de imóveis e serviços prestados às empresas e pesca e aquacultura representaram 7,8%, 5,6%, 4,7% e 1,6%, respectivamente. (Macauhub)