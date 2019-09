Jogo em Macau proporciona receita global de mais de 38 mil milhões de dólares em 2018

As receitas globais do sector do jogo em Macau atingiram 304,71 mil milhões de patacas (38 088 milhões de dólares) em 2018, número que representa um acréscimo anual de 13,7%, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

As receitas do jogo e dos serviços relacionados atingiram 304,18 mil milhões de patacas, ou seja, mais 13,6% em termos homólogos, tendo as receitas do jogo (302,86 mil milhões de Patacas) aumentado 13,6% e as da restauração (541 milhões de patacas) diminuído 4,6%.

Os juros recebidos atingiram 526 milhões de patacas, registando-se um crescimento brusco de 258,3%, devido ao acréscimo substancial em depósitos e empréstimos das empresas.

As despesas globais do sector fixaram-se em 127,80 mil milhões de patacas, registando-se um aumento homólogo de 11,2%, segundo os Serviços de Estatística e Censos.

As despesas em compras de mercadorias, comissões pagas e ofertas a clientes atingiram 68,97 mil milhões de patacas (54,0% das despesas totais), correspondentes a uma subida de 13,3% e as despesas de exploração cifraram-se em 31,84 mil milhões de patacas (24,9% das despesas totais), crescendo 14,0%.

As despesas com pessoal aumentaram 4,9%, situando-se em 22,37 mil milhões de patacas (17,5%) e as despesas não operacionais do sector (tais como a depreciação e os juros pagos) totalizaram 4,62 mil milhões de patacas, baixando 2,9% face ao ano de 2017.

O valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do sector, atingiu 203,38 mil milhões de patacas, cresceu 13,6% em termos anuais e foi o mais elevado desde 2014. (Macauhub)