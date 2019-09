Moçambique contrata consórcio para projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa

O consórcio Synergy Consulting, Baker Mckenzie, Worley Parsons e HRA Advogados é a entidade que irá prestar assistência técnica ao Governo de Moçambique no projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, anunciou fonte oficial.

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia informou que a selecção segue-se a um concurso público que decorreu em duas fases, uma de manifestação de interesse na qual participaram 18 entidades e a segunda limitada a nove sociedades pré-qualificadas.

O comunicado garante que o consórcio seleccionado é constituído por sociedades com créditos internacionais, especializadas em estruturação financeira, técnica, comercial e legal, com vasta experiência na execução de projectos de infra-estruturas na área de energia em empreendimentos desenvolvidos na base de financiamento de projectos.

A entidade irá trabalhar com o Gabinete do Projecto Mphanda Nkwua, prestando assessoria para viabilizar a actualização dos estudos técnicos identificados como críticos e seleccionar o parceiro estratégico que deverá se juntar às empresas públicas Electricidade de Moçambique e Hidroeléctrica de Cahora Bassa no desenvolvimento das infra-estruturas do projecto.

“Acredita-se que a contratação do consultor irá imprimir celeridade no processo de selecção do parceiro estratégico para o desenvolvimento do empreendimento”, pode ler-se no comunicado. (Macauhub)