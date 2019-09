Presidente de Portugal promulga venda de participação em banco de Cabo Verde

O Presidente da República de Portugal promulgou segunda-feira o diploma relativo à venda do cabo-verdiano Banco Comercial do Atlântico (BCA), detido pelo grupo estatal financeiro Caixa Geral de Depósitos, segundo anúncio oficial.

O comunicado oficial divulgado na página oficial da Presidência da República informa ter Marcelo Rebelo de Sousa promulgado o diploma do Governo não obstante ter dúvidas “sobre o entendimento de que a mesma não enfraquecerá a presença financeira de Portugal em Cabo Verde.”

O presidente da comissão executiva do grupo CGD, Paulo Macedo, informou o Governo de Cabo Verde que a participação no Banco Comercial do Atlântico iria ser vendida e que o Banco Interatlântico, onde controla 70% do capital social, iria ser mantida, no decurso de uma deslocação à Praia em Dezembro de 2018.

Paulo Macedo justificou a decisão tomada com a necessidade de racionalizar a presença do grupo CGD nas instituições bancárias do arquipélago, tendo sido afastada a hipótese de fusão das duas instituições, solução que levaria ao possível despedimento de trabalhadores.

“O nosso entendimento é que o BCA é um banco pujante, virado para generalidade da economia cabo-verdiana. É um banco mais virado para dentro, enquanto o Banco Interatlântico é um banco de empresas que nós queremos que seja cada vez mais virado para fora”, disse Paulo Macedo, depois de um encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O Banco Atlântico tem como principais accionistas o grupo CGD com 70% e as sociedades anónimas Empreitel Figueiredo com 11,11%, Sita com 5,45% e Adega com 6,43%.

O Ministério das Finanças de Portugal anunciou em Julho de 2018 que a CGD teria de reduzir a sua presença em Cabo Verde e em Moçambique até ao final de 2020, ao abrigo da revisão autorizada pela Comissão Europeia do Plano Estratégico 2017/2020 da instituição. (Macauhub)