Bancos de Angola divulgam listas com nomes de devedores

Dois bancos de Angola decidiram divulgar listas com os nomes das pessoas singulares e colectivas com créditos por amortizar, numa tentativa de resolver o problema, noticiou a imprensa angolana.

O Banco Keve, por exemplo, divulgou uma lista com os nomes de 57 clientes singulares e 41 empresas, solicitando no anúncio publicado que se dirijam à Direcção Jurídica e ao Gabinete de Monitorização e Recuperação de Crédito no horário normal de expediente.

O banco determinou um prazo de oito dias úteis a contar da data da publicação do anúncio, ocorrido a 13 de Setembro de 2019, segundo o jornal angolano Mercado.

O Banco Keve adoptou a medida de recuperação coerciva do crédito vencido depois de ter registado um prejuízo de dois mil milhões de kwanzas em 2018 e acumular um crédito malparado que passou de 10 mil milhões de kwanzas em 2017 para 21,1 mil milhões de kwanzas no final do ano passado.

Embora o crédito vencido tenha mais do que duplicado, o relatório e contas do banco referente a 2018 revela que o sector empresarial público reduziu a sua dívida no banco de 577,5 milhões de kwanzas em 2017 para 491 milhões de kwanzas em 2018, sendo as pessoas singulares os maiores devedores da instituição.

A divulgação da lista do Banco Keve surge duas semanas depois de o Banco de Poupança e Crédito ter publicado na mesma página do Jornal de Angola, ocupando o mesmo espaço, uma lista de 160 empresas com dívidas por regularizar no maior banco público. (Macauhub)