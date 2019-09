Empresas inovadoras do Brasil e de Portugal visitam quatro cidades da Grande Baía

Uma delegação de empresas de inovação tecnológica do Brasil e de Portugal efectuou este mês uma visita a quatro cidades da Grande Baía, numa acção de intercâmbio organizada pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE) de Macau.

A delegação era composta por representantes de seis incubadoras de Portugal e do Brasil e de empresas a serem incubadas, num total de 16 equipas de empreendedorismo, tendo a visita e as acções de intercâmbio decorrido de 8 a 11 de Setembro corrente nas cidades de Zhuhai, Cantão, Dongguan e Shenzhen.

Organizada para reforçar o papel de Macau enquanto “Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa”, a visita visou igualmente promover o reforço da articulação dos recursos de inovação tecnológica nacionais e estrangeiros, a fim de apoiar todas as partes no estabelecimento de contactos comerciais e explorar espaço para cooperação comercial.

O apoio prestado pelas entidades governamentais que promovem o empreendedorismo local contribuiu para a presente acção de intercâmbio, tendo sido organizadas visitas às empresas de tecnologia avançada da Grande Baía para a delegação das empresas de inovação tecnológica do Brasil e de Portugal, incluindo Bringbuys, Pachira, CloudWalk, iFLYTEK, Guangdong Hiway Integrated Circuit Technology Co., Ltd. e Hytera, entre outros.

As empresas participantes do Brasil e de Portugal manifestaram que esta acção intensificou a sua compreensão do desenvolvimento económico e do ambiente de negócios da Grande Baía, dando-lhes melhor conhecer a actual situação do desenvolvimento tecnológico da China.

A DSE realizou, em conjunto, com as entidades relativas ao empreendedorismo da Grande Baía, em Nansha (Cantão), Songshan Lake (Dongguan) e Qianhai (Shenzhen), uma apresentação por parte das empresas de inovação tecnológica de Brasil e Portugal, cujos temas incluem inteligência artificial, grande volume de dados, Internet das coisas, indústria de saúde, vida marinha e energia renovável, entre outros. (Macauhub)