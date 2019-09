Companhia euroAtlantic airways procura oportunidades de negócio na América do Sul e Caraíbas

A euroAtlantic airways vai efectuar uma série de apresentações no mercado do Brasil, em outros países da América do Sul e das Caraíbas em busca de novas oportunidades de negócio, informou a transportadora aérea portuguesa em comunicado.

O comunicado refere terem portarias recentes do governo do Brasil, ampliando as oportunidades para o estabelecimento de acordos de “céus abertos”, incentivado a administração a reactivar contactos com parceiros no Brasil e, a partir deste país, avançar para outras economias do continente sul-americano, onde a indústria da aviação está em crescimento, casos do Chile, Argentina, Bolívia, Peru e Venezuela, com uma passagem pelas Caraíbas.

Para o efeito, o presidente executivo da euroAtlantic airways, Eugénio Fernandes, irá visitar o Brasil por ocasião da 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo, organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens em São Paulo, de 25 a 27 de Setembro corrente, conjugando os interesses da área da aviação com os do operador turístico Sonhando, líder no mercado de Cuba em Portugal.

A nota divulgada recorda ter a companhia aérea privada portuguesa iniciado actividades no Brasil a 20 de Setembro 2000, por ocasião das “Comemorações dos 200 Anos do Achamento do Brasil”, altura em que realizou o primeiro voo turístico (“charter” intercontinental) entre os dois países.

A euroAtlantic airways detém a gestão e a posição de maior accionista da companhia STP Airways de São Tomé e Príncipe, ligando em voo regular o país à Europa e fazendo a ponte entre as duas ilhas do arquipélago.

A companhia efectua também ligações regulares com a Guiné-Bissau, além de fornecer capacidade adicional a outras companhias aéreas. (Macauhub)