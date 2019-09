Petróleo leva São Tomé e Príncipe a negociar com a Guiné Equatorial e com a Nigéria

O governo de São Tomé e Príncipe vai iniciar negociações com a Guiné Equatorial e proceder à revisão do tratado com a Nigéria sobre a exploração conjunta de petróleo, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

A ministra Elsa Pinto, que não mencionou datas para o início das negociações com aqueles dois países, adiantou que as duas iniciativas representam “um desafio” para São Tomé e Príncipe.

A chefe da diplomacia são-tomense falava na abertura de dois seminários sobre “Cooperação na gestão dos recursos petrolíferos transfronteiriços”, direccionados para altos dirigentes e responsáveis da administração do Estado e organizados pela Agência Nacional do Petróleo.

Os seminários são orientados por um especialista norueguês e acontecem no contexto das conversações com a Guiné Equatorial para o estabelecimento de mecanismos formais de cooperação na gestão de recursos petrolíferos transfronteiriços.

Elsa Pinto disse que o país vive “uma nova realidade” que “requer uma mestria particular na sua condução, pois mal gerida poderá conduzir a conflitos entre Estados”.

A ministra traçou o histórico dos processos de delimitação de fronteiras não apenas com estes dois países, mas também com o Gabão e salientou ter o problema maior surgido com a Nigéria, devido ao facto de ter aprovado uma lei que alterou o princípio de delimitação das fronteiras marítimas. (Macauhub)