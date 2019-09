Pontos vulneráveis da governação da Guiné-Bissau em análise pelo FMI

Uma equipa do Fundo Monetário Internacional encontra-se na Guiné-Bissau para avaliar as vulnerabilidades da governação do país, anunciou o ministro das Finanças quarta-feira em Bissau.

“É uma missão que que irá abordar vários assuntos, nomeadamente questões ligadas ao risco orçamental, questões de transparência na gestão das contas públicas, macroeconomia, reformas estruturais e, por isso, é uma missão muito importante para o país”, afirmou o ministro Geraldo Martins.

O ministro das Finanças prestava declarações no Palácio do Governo no início de uma reunião com a equipa do FMI e que juntou todos os ministros e secretários de Estado do actual Governo guineense, segundo a agência noticiosa Lusa.

Um documento divulgado pela equipa que irá permanecer na Guiné-Bissau até ao início de Outubro indica que esta missão tem como principais objectivos avaliar a natureza e a gravidade das vulnerabilidades de governação na Guiné-Bissau, na perspectiva da governação fiscal e da legislação, incluindo anti-corrupção, lei de branqueamento de capitais e Estado de Direito.

A equipa do FMI fará também recomendações para melhorar a governação fiscal e a legislação e para ser definida uma estratégia a médio prazo para ser concedido à Guiné-Bissau um eventual programa de apoio financeiro.

A missão dará uma ênfase especial ao combate à corrupção, nomeadamente através da identificação das principais ameaças e debilidades, tipos de corrupção e prioridades no seu combate.

Uma missão do Fundo Monetário Internacional chefiada por Tobias Rasmussen visitou a Guiné-Bissau entre 6 e 10 de Maio de 2019, para avaliar a situação das finanças públicas, debater a evolução do sector financeiro e aquilatar do interesse das autoridades num novo acordo com o FMI. (Macauhub)