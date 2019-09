Angola adere a plataforma de serviços para empresas

Angola foi convidada a participar na Cimeira sobre Construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Empresarial entre a China e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), informou a Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CCIA).

O secretário-geral da CCIA, José Alentejo, figura entre os subscritores dessa aliança entre a China e os países membros da CPLP, sendo que um convénio nesse sentido será assinado dia 16 de Outubro, em Macau.

A Plataforma conta com o apoio de empresas públicas da China, com o acto de assinatura a ser auspiciado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), realizando-se à margem da 24ª Feira Internacional da Região Administrativa Especial.

O certame decorre de 17 a 19 de Outubro, a anteceder a Feira de Cantão, que decorre de 23 a 27 de Outubro em Cantão, China, onde se prevê a participação de 1500 expositores de 16 sectores industriais, além de 200 mil empresários de 210 países. (Macauhub)