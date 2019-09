China financia centro de formação tecnológica em Angola

A construção do Centro Integrado de Formação Tecnológica (Cinfotec) da província do Huambo tem início em Janeiro de 2020, anunciou quinta-feira na cidade do Huambo Manuel Pimentel, da unidade técnica de apoio à execução do projecto.

Manuel Pimentel, que prestava declarações no final de uma reunião entre a governadora provincial, Joana Lina, com o secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, Manuel de Jesus Moreira, acrescentou que esse empreendimento conta com uma doação do governo da China de 28 milhões de dólares.

Aquele responsável disse que as obras de construção do empreendimento, o terceiro no país depois dos dois erguidos em Luanda, vão ser efectuadas num terreno situado nos arredores da cidade do Huambo e terão a duração de dois anos, sendo que o orçamento aprovado inclui a formação dos formadores.

Manuel Pimentel, citado pela agência noticiosa Angop, disse que a infra-estrutura terá salas de aula, 28 laboratórios e seis oficinas, onde serão ministradas aulas teóricas e práticas dos cursos profissionais de Mecânica e Produção, Tecnologias de Informação, Meteorologia, Electro-medicina, Electricidade e Mecatrónica.

Três equipas técnicas da China estiveram recentemente no local para criar as condições necessárias para o início e conclusão das obras dentro dos prazos estabelecidos. (Macauhub)