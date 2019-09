Agência de investimento de Angola recebe 178 propostas em 12 meses

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex) de Angola recebeu 178 propostas de investimento no valor agregado de 1,6 mil milhões de dólares no período compreendido entre Agosto de 2018 e 31 de Agosto de 2019, informou a agência no seu relatório referente ao mês de Agosto.

O documento informa ainda que essas propostas de investimento destinam-se aos sectores da construção civil (4), educação (3), saúde (2), hotelaria e turismo (3), pescas (2), prestação de serviços (27), agricultura (10), comércio (43) e indústria (84).

Do total de propostas de investimento, destinadas a quase todas províncias do país, 44 projectos já foram executados, 126 estão em execução, três por executar e cinco apontados como desistência, segundo o relatório estatístico da Aipex referente a Agosto.

Os projectos em execução (126) estão avaliados em 816 milhões de dólares, enquanto os projectos por executar (3) estão orçados em 10 milhões de dólares, estando os cinco projectos que abortaram orçados em 33 milhões de dólares.

Os projectos foram instalados, maioritariamente, nas províncias de Luanda (135), Bengo (10), Benguela (7) e Malanje (7).

A Aipex foi criada ao abrigo do Decreto Presidencial nº 81/18, de 19 de Março de 2018, resultando da fusão da Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP) e da Agência para Promoção de Investimento e Exportações de Angola (Apiex). (Macauhub)